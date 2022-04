Mit dem Wegfall der Corona-Beschränkungen hatten die Ultras von Hertha BSC ihre Rückkehr in die Stadien angekündigt und umgesetzt. Voriges Wochenende waren sie bereits in Leverkusen zu sehen. Und jetzt? Wird nach 763 Tagen endlich wieder ein Heimspiel der alten Dame von der aktiven Fanszene begleitet. Und wie es der Zufall will, wird das erste Spiel nach Wegfall der Pandemie-Maßnahmen gleich das Stadtderby gegen den 1. FC Union Berlin sein. Das hat die Berliner Polizei in Habachtstellung versetzt: „Es ist ein Hochrisikospiel mit großer Brisanz. Wir sind noch gewarnt vom ersten Bundesliga-Derby und für die Situation sensibilisiert“, sagte Sprecher Michael Gassen. Die Polizei sei aber guter Dinge, dass „es ein überwiegend friedliches und stimmungsvolles Derby geben wird“.

Olympiastadion könnte erstmals beim Berlin-Derby voll besetzt sein

Immerhin könnte die Bundesliga-Partie am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky) in einem mit 74.000 Fans voll besetzten Olympiastadion gespielt werden. Es wäre das erste Mal bei einem Spiel in der Ersten Liga zwischen Hertha und Union. Und wie so ein Fußballspiel mit der vollen Unterstützung der Ultras aussehen kann, war bereits vergangene Woche bei den Eisernen zu sehen. Im Heimspiel der Unioner gegen den 1. FC Köln war die Unterstützung lautstark, aber auch die Optik auf den Rängen genau das, was es zuletzt vor gut zwei Jahren gegeben hatte. Offiziell haben die Gäste aus Köpenick von ihrem 11.700 umfassenden Ticketkontingent komplett Gebrauch gemacht. Dass weitere Unioner über andere Kanäle gekommen sind, was wahrscheinlich ist, konnte von Unions Medienchef Christian Arbeit am Donnerstag in der Pressekonferenz nicht genau beziffert werden.

Fakt ist: Schon mehr als 65.000 Karten für das dritte Derby dieser Saison waren am Donnerstagmittag verkauft, Resttickets sind weiterhin im freien Verkauf erhältlich. Während es auf den Rängen also wieder voll wird, gab es auch einige, die in der gesamten Pandemiezeit den Gastgebern im Olympiastadion die Treue hielten. „Die Hälfte unseres Fanklubs war bestimmt immer mit dabei“, sagt Werner Zernikow. Das sei oft gar nicht so einfach gewesen, da Karten zu den Spielen teilweise ausgelost wurden. „Trotzdem war immer jemand von unserem Fanclub anwesend“, meint der Präsident des ältesten Hertha-Fanclubs – den Hertha BSC-Fan-Club e.V., den es seit 1972 gibt.

Fanmarsch vor dem Union-Hertha-Derby geplant

Dass bis vor kurzem nur 25.000 Zuschauer kommen durften, machte laut Zernikow beim vergangenen Heimspiel nicht allzu viel aus. „Die 25.000 haben sich wie 50.000 angehört“, meint er. Sicherlich trug dazu auch der 3:0-Sieg gegen Hoffenheim dazu bei. Nichtsdestotrotz sei er schon gespannt auf das volle Olympiastadion am Sonnabend. „Die Ultras werden unsere Jungs schon nach vorne peitschen“, sagt er vor dem ersten Hertha-Heimderby in der 1. Bundesliga mit Beteiligung der Ultras. „Die Unioner haben ja das Glück gehabt, dass es so ein Bundesligaderby bei ihnen schon gab“, so Zernikow.

Im Oktober 2019 gewann Union, begleitet von Krawallen beider Ultra-Lager, den sportlichen Vergleich mit 1:0 gegen Hertha. Auch wegen der Rückkehr der aktiven Fanszene glaubt Zernikow, dass es jetzt klappen könnte mit einem Sieg gegen den Stadtrivalen. Abseits des Fußballs ist der Anfang 60-Jährige Konditormeister. Immer wieder muss er kurz das Gespräch unterbrechen, wenn ein Kunde sein Geschäft betritt. Er selbst ist schon seit Gründung des Fanklubs dabei. „Zu Europapokalspielen sind wir früher immer mitgereist und teilweise quer durch Europa hinterhergeflogen“, sagt Zernikow.

Mittlerweile geht man es bei ihnen allerdings etwas gelassener an. „Es werden mit Sicherheit auch ein paar von uns dabei sein, die mitlaufen“, sagt Zernikow mit Blick auf den Fanmarsch im Vorfeld des Derbys. Dies seien vor allem die Jüngeren. Mit mehr als 350 Mitgliedern ist Zernikows Fanclub nicht nur der älteste, sondern auch der größte von Hertha BSC.

Zernikows Fanclub feierte im Februar 50-jähriges Bestehen

Erst Anfang Februar feierte der Club 50-jähriges Bestehen. An Pfingsten ist deshalb ein Fußballturnier geplant. Auch eine Dampferfahrt, die im Sommer stattfinden soll, darf bei einem Hertha-Fanclub natürlich nicht fehlen. „Im Februar gratulierte uns auch das Präsidium von Hertha“, sagt Zernikow. Aber: Ein prominenter, ehemaliger Spieler der alten Dame konnte im Februar leider nicht kommen. Erich „Ete“ Beer, der von 1971 bis 1979 in 253 Spielen für die Alte Dame auflief, ist Ehrenmitglied des Hertha-Fanklubs. „Wir hoffen, dass er dann im Sommer zum Pfingstturnier kommt“, sagt Präsident Zernikow.

Mittlerweile habe man schon alles mitgemacht. Auch sportlich schwierige Situationen wie jetzt. Nur einen Abstieg wolle er ungern noch einmal erleben. Zernikow und der Hertha-Fanclub treffen sich am Sonnabend auf dem Parkplatz des Olympischen Platzes. „Wir verbringen dort gemeinsam die Zeit vor und nach jedem Spiel“, sagt Zernikow. Dort wird Geld gesammelt für gemeinsame Auswärtsfahrten mit einem eigens gemieteten Bus. Nach der Einstimmung im Derby gegen Union soll es bald wieder häufiger Auswärtsfahrten geben.