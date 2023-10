Der Präsident von Hertha BSC spricht über seinen Unfall auf der Geschäftsstelle, den Fall Gersbeck, Kritik am Brustsponsor und an ihm persönlich. Ein Interview.

Herthas Präsident Kay Bernstein spricht am Sonntag aus dem Krankenhaus per Video zu den Mitgliedern, die sich in der Berliner Messe zur Versammlung treffen. HBSC