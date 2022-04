Berlin - Der Deal verwunderte so einige in der Branche: In Marc Oliver Kempf ließ der VfB Stuttgart im Winter für gerade einmal 500.000 Euro einen Innenverteidiger ausgerechnet zu einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ziehen, obwohl man doch durchaus eigene personelle Probleme im Laufe der Saison hatte. Bei Hertha BSC versprach man sich viel vom U21-Europameister von 2017: Der mittlerweile 27 Jahre alte Verteidiger sollte der Mannschaft in der Defensive Halt geben und ohne die Probleme der vergangenen Monate miterlebt zu haben, mental unbelastet an die neue Aufgabe gehen. Doch Kempfs Start in Blau-Weiß war nach dem Wechsel-Theater desaströs. Erst beim 1:0-Sieg am vergangenen Spieltag in Augsburg zeigte Kempf so richtig, dass er kein Fehleinkauf ist und warum die Verantwortlichen in verpflichtet haben.

Unglücklicher Start für Kempf bei Hertha BSC

Mit Blick auf die eigene Formkurve scheint das Duell mit seinem Ex-Klub VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) im Olympiastadion genau richtig zu kommen. Unglücklicher als sein Start bei Hertha aber kann man eigentlich nach einem Wechsel bei einem neuen Klub nicht starten: Erst wurde Kempf durch eine Corona-Erkrankung außer Gefecht gesetzt, dann verursachte er in seinem zweiten Spiel (1:6 gegen Leipzig) einen Elfmeter und flog wegen der Notbremse mit einer Roten Karte vom Platz.

Besser wurde es nicht, sodass sich Kempf nach seinem dritten Einsatz (1:4 gegen Frankfurt) bei Hertha wie im falschen Film fühlte und Dampf abließ: „Ich bin seit ein paar Wochen hier. Ich habe hier noch kein Spiel gewonnen und mich kotzt das extrem an. Hier muss jeder mal seinen Arsch aufreißen.“

Die Worte fanden bekanntlich zunächst kein Gehör. Und auch die eigenen Leistungen des Innenverteidigers schwankten weiter extrem. In Mönchengladbach (0:2) verursachte er erneut einen Strafstoß. Und auf seine gute Leistung beim 3:0 gegen Hoffenheim folgten zwei dicke Fehler, die Hertha in Leverkusen (1:2) wichtige Punkte kosteten.

Nichts war von dem zu sehen, was sich Fredi Bobic von Kempfs Wechsel versprach. Entsprechend schienen Kempfs Tage in Herthas Startelf unter Cheftrainer Felix Magath gezählt. Einzig die Verletzung von Niklas Stark vor dem Derby gegen den 1. FC Union soll Kempf vor der Ersatzbank bewahrt haben. Im Prestigeduell aber ging Hertha mit 1:4 unter.

Mit einem Sieg gegen Stuttgart kann sich Hertha absetzen

Umso bemerkenswerter war die Reaktion in Augsburg. Auch von Kempf, der nach dem feststehenden Abgang von Vizekapitän Niklas Stark in der neuen Saison noch mehr Verantwortung tragen soll und einen Vertag bis 2026 unterschrieb. Der Ex-Stuttgarter spielte erstmals im Hertha-Trikot fehlerfrei, vermied das Risiko, überzeugte im Zusammenspiel mit Dedryck Boyata, mit gutem Timing in den Zweikämpfen und umsichtigem Stellungsspiel, sodass alle Herthaner nach dem Sieg wieder an den Klassenerhalt glauben.

Dass Kempf nun ausgerechnet vor dem Aufeinandertreffen mit dem Ex-Klub seine Form und Rolle im neuen Team gefunden zu haben scheint, kann im Kampf gegen den Abstieg sehr wertvoll sein. Ein Sieg gegen den VfB würde den Abstand bei dann noch drei ausstehenden Spielen auf vier Punkte vergrößern.