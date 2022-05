Zeit zum Umziehen blieb nicht mehr. Statt in den sonst üblichen Trainingsklamotten schlenderte Felix Magath im weißen Poloshirt und in grauer Hose über das Gelände im Olympiapark und verfolgte die Regenerationseinheit der Mannschaft von Hertha BSC nach der 1:2-Niederlage bei Borussia Dortmund nicht nur etwas distanziert, sondern auch nicht bis zum Ende. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte sich der Hertha-Trainer viel mit dem Hamburger SV beschäftigt, am Sonntag aber ging es für ihn nach nicht einmal 30 Minuten Hertha-Training mit dem Flugzeug nach Frankfurt, um von dort nach Darmstadt zu reisen. Die Leitung der ersten Einheit nach dem verpassten Klassenerhalt legte er in die Hände seines Assistenten Mark Fotheringham, der wiederum danach in Richtung Rostock fuhr, um dort den HSV unter die Lupe zu nehmen.

Orakel Felix Magath schaut sich zur Sicherheit Darmstadt an

Und weil am Sonntagvormittag selbst das Orakel Felix Magath seiner am Nachmittag tatsächlich eintreffenden Vorhersage einer Relegation gegen den HSV offenbar nicht zu 100 Prozent traute und Darmstadt als Gegner in den zwei entscheidenden Spielen am 19. und 23. Mai nicht ausschließen wollte, ging es für den Cheftrainer auf Reisen, während sich Fredi Bobic den Fragen nach der dritten verpassten Chance auf den Klassenerhalt im Sport1-Doppelpass stellte. Wie schon am vergangenen Sonntag, sagte der Sportchef, werde er auch diesmal am Fernseher das Geschehen verfolgen. Diesmal aber nicht daumendrückend mit der Hoffnung auf Schützenhilfe im Kampf gegen den Abstieg, sondern vielmehr der Information halber, mit welchem Team sich Hertha BSC in der Relegation um die nun wahrlich letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt duellieren müsse.

Am Vormittag begann auf dem Olympiagelände die Vorbereitung auf diese so wichtige Aufgabe. Den Ansatz suchen die Verantwortlichen dabei nicht im körperlichen, sondern mentalen Bereich der Spieler. Bei aller Enttäuschung nach dem verpassten Klassenerhalt „musst du den Blick nach vorne werfen und positiv bleiben“, sagte Bobic. „Das Wichtigste wird sein, dass man die Mannschaft psychisch aufbauen muss, dass die Jungs wieder den Glauben daran haben. Und da bin ich sehr zuversichtlich.“

Was hätten er und Felix Magath, der sich am Tag zuvor ebenfalls zuversichtlich äußerte und auf die beiden zusätzlichen Aufgaben sogar freute, aber auch anderes sagen sollen? Eine Mannschaft, die der Reihe nach Matchbälle zum Klassenerhalt in Bielefeld, im Heimspiel gegen Mainz und jetzt in Dortmund vergeben hat, muss genau das erst einmal verarbeiten. So eine Mannschaft muss jetzt durch positives Zureden gestärkt, anstatt immer wieder daran erinnert zu werden, dass sie mehrere Chancen vergeben hat.

Dabei kann es helfen, dass Felix Magath schon in den zurückliegenden Wochen, als Hertha für viele als schon gerettet galt, immer wieder von der Relegation gesprochen und nach der Niederlage gegen Mainz die freien Tage gestrichen hat. Natürlich hat Hertha BSC, anders als ein Jahr zuvor der 1. FC Köln oder Hertha in der Saison 2011/12 selbst, den Relegationsplatz nicht am letzten Tag gewonnen, sondern ist auf diesen abgerutscht. Diese negative Betrachtung aber wollte der Trainer nicht zulassen: „Das ist nicht der Worst Case, sondern wir haben den direkten Abstieg vermeiden können. Jetzt haben wir die Chance, zweimal zu zeigen, dass wir ein Erstligist sind!“

Marcel Lotka fraglich, Santiago Ascacibar fehlt gesperrt

Das war der Mannschaft in Dortmund mit einer leidenschaftlichen Leistung über weite Strecken zwar gelungen, am Ende stand aber dennoch eine Niederlage auf der Anzeigetafel, die durch den parallelen Stuttgarter Sieg zur Relegation führte und personelle Nachwirkungen hat: Torwart Marcel Lotka erlitt eine leichte Gehirnerschütterung und einen Nasenbeinbruch. Sein Einsatz ist für Donnerstag fraglich, Santiago Ascacibar holte sich seine fünfte Gelbe Karte und wird definitiv fehlen.

Für die volle Fokussierung auf die erste Partie gegen den HSV am Donnerstag im Olympiastadion (20.30 Uhr/Sky und Sat1) wird Hertha BSC am Dienstag in ein Trainingslager nach Kienbaum reisen. Dann wird auch Felix Magath nach seiner Rückkehr aus Darmstadt wieder das weiße Poloshirt und die graue Hose gegen seine Trainingskleidung eintauschen.