Berlin-Westend - Die Fans spürten es, die Spieler auch und Pal Dardai sowieso. Der 2:1-Sieg gegen Greuther Fürth könnte der blau-weiße Startschuss in die so sehr herbeiersehnte bessere Zukunft gewesen sein. „Jetzt haben wir eine Mannschaft, die gemeinsam in eine Richtung geht“, freute sich der Cheftrainer von Hertha BSC über die bewiesene Moral seiner Mannschaft, dank der die Berliner den zweiten Sieg in Folge feiern durften.

Danach sah es zum Saisonstart bekanntlich nicht aus. Deswegen wurde bis zum letzten Tag des Transferfensters im Kader kräftig aussortiert. Spieler, die ihr Ego über den Erfolg des Teams stellten, verdienen mittlerweile woanders ihr Geld. „Wir haben jetzt Charaktere, die wollen“, sagte Dardai dazu und schob hinterher: „Sie leben diese positive Körpersprache vor.“