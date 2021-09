Berlin-Westend - Davie Selke lebt von seinen Emotionen. Entsprechend haben Duelle gegen seine Ex-Klubs für den Stürmer von Hertha BSC immer einen ganz besonderen Reiz. Wie heiß der Stürmer auf Spiele gegen seine ehemaligen Arbeitgeber ist, erlebten die Fans der Berliner erst in diesem Jahr am eigenen Leib. Für Werder Bremen traf Selke als Leihgabe gegen Hertha beim 1:4 im Januar. Trainer Bruno Labbadia wurde daraufhin entlassen und Selke erntete für seinen ausgiebigen Torjubel blau-weiße Kritik. „Ich gebe immer alles für den Verein, bei dem ich angestellt bin“, erklärte der 26 Jahre alte Angreifer, sagte aber auch: „Ich kann die Fans verstehen, die sagen: Ey, was ist denn mit dem los?“

Durch Werders Abstieg verpuffte bekanntlich die Kaufpflicht der Norddeutschen und Selke ist wieder Herthaner. Auf seine Rückkehr nach Leipzig, wo er von 2015 bis 2017 auf Torejagd ging und ein sehr gutes und ein Jahr als Ersatzspieler erlebte, brennt der Schwabe natürlich. Sein Faible für seine Ex-Klubs unterstreichen die Zahlen (19 Spiele, neun Tore, eine Vorlage). Cheftrainer Pal Dardai weiß und schätzt das. „Davie muss man immer bremsen“, sagt Dardai mit einem Schmunzeln und erklärt: „Er ist ein leidenschaftlicher Fußballer. Jeden Tag, jedes Training, gibt er alles. Das mag ich an ihm.“