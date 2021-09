Berlin-Westend - Besser hätte sein Debüt für Hertha BSC nicht laufen können. Myziane Maolida traf beim 3:1-Sieg in Bochum nach seiner Einwechslung und einem feinen Solo zum Endstand. „Das war erst der Anfang“, kündigte der 22 Jahre alte Franzose, der erst am letzten Tag der Transferperiode für vier Millionen Euro aus Nizza geholt wurde, danach in den sozialen Netzwerken vollmundig an. Trainer Pal Dadai ist zwar zufrieden mit seinem neuem Flügelstürmer, ein Startelfkandidat scheint Maolida deswegen für das Heimspiel gegen Aufsteiger Greuther Fürth (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN) aber noch nicht zu sein. „Nach einer halben Stunde kann man eine Halbzeit spielen und dann irgendwann von Anfang an“, erklärte der Ungar, was einige Fans durchaus überraschen dürfte.

Neben der Sprache sieht Dardai bei Maolida nach so kurzer Zeit in Blau-Weiß noch Nachholbedarf in Sachen Taktik. Andererseits war er mit seinen beiden in Bochum von Beginn an aufgebotenen Stürmern Ishak Belfodil und Marco Richter zufrieden, wenngleich beide sich kaum in Szene setzen konnten. Für Dardai hatten sie Dank ihres Eifers dennoch großen Anteil am Sieg und an Maolidas Solo. „Ihre Gegenspieler waren platt“, analysierte Dardai. „Das konnte Myziane nach seiner Einwechslung dann nutzen.“