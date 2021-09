Berlin-Westend - Gut Ding will Weile haben. Über ein Jahr baggerte Hertha BSC um Jurgen Ekkelenkamp. Als die Tür fast schon zu war, schlug Sportchef Fredi Bobic doch noch zu. Drei Millionen Euro überwiesen die Berliner an Ajax Amsterdam, was angesichts der turbulenten Tage rund um die Hanns-Braun-Straße zum Ende des Transferfensters fast ein bisschen unterging. Welch ein Coup den Blau-Weißen mit der Verpflichtung des 21 Jahre alten Niederländers gelungen sein könnte, erlebten die Fans bereits bei seinem ersten Pflichtspiel. Der talentierte Mittelfeldmann nährt die Hoffnung, das dringend benötige Puzzlestück zu sein, um Herthas Angriffsspiel endlich wieder in Schwung zu bringen.

Während Mitspieler wie Fans begeistert sind und Trainer Pal Dardai staunt („Ich sage es ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wie so einer bei uns gelandet ist“), bleibt Ekkelenkamp selbst ganz bescheiden. „Ich bin ein schüchterner Typ, auch in der Kabine“, erklärt er mit leiser Stimme in seiner ersten Medienrunde nach der Mittwochseinheit und schiebt, fast vorsichtig, noch hinterher: „Aber auf dem Platz bin ich eine andere Person. Ich liebe das Spiel und gebe immer alles. Für das Team und für die Fans.“