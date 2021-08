Berlin - Hertha BSC hat mit einem 1:3 beim 1. FC Köln und einem 1:2 gegen den VfL Wolfsburg einen Fehlstart in der Bundesliga hingelegt. Und nun muss der Hauptstadtklub am Sonnabend beim Rekordmeister FC Bayern antreten. Realistisch betrachtet ist das Verweilen auf dem letzten Tabellenplatz in der anschließenden Länderspielpause wahrscheinlicher als ein Sensationssieg bei den Münchnern. Doch von lethargischer Gefühlslage war am Mittwoch auf dem Schenckendorffplatz nichts zu sehen.

Es wehte eher ein Hauch von euphorischer, geschäftiger Aufbruchstimmung über das Trainingsgelände. Manager Fredi Bobic, Sportdirektor Arne Friedrich und Chefkaderplaner Dirk Dufner marschierten als Trio Transfernale zum Rasen und schauten sich genau an, wie der neue Stürmer Ishak Belfodil, der am Montag aus Hoffenheim verpflichtet wurde, seine zweite Trainingseinheit bei den Blau-Weißen absolvierte. Dabei wurden sie immer wieder unterbrochen von ihren Handys: SMS, Anrufe, E-Mails. Vor den neuen Sichtschutzhecken sah das Ganze eher wie ein Outdoor-Büro aus. Um 11.27 Uhr ging Bobic mit eiligen Schritten zurück auf die Geschäftsstelle. Die finale Unterschrift für den Verkauf von Matheus Cunha an Atlético Madrid für 30 Millionen Euro Ablösesumme musste noch getätigt werden. Der Brasilianer ist nun endgültig weg.