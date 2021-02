Berlin-Westend - Luca Netz strafte seinen Trainer keine Lügen. Herthas 17 Jahre alter Linksverteidiger fuhr, einen Tag nachdem er sich beim 1:1 (0:1) beim VfB Stuttgart zum jüngsten Bundesligatorschützen von Hertha BSC in die Geschichtsbücher eingetragen hatte, nicht mit einem Luxusauto vor. Schließlich hatte Pal Dardai tags zuvor und direkt nach Spielschluss Netz noch für seine Bodenständigkeit gelobt. „Luca ist ein guter Junge und wird nun nicht mit dem Ferrari vorfahren“, sagte Herthas Cheftrainer. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Netz noch gar keinen Führerschein hat. Und anders als einst Dortmunds Marco Reus scheint er sich auch an die Gesetze zu halten. „Sein Papa bringt ihn. Manchmal kommt er auch mit der S- oder U-Bahn“, erzählte der Ungar am Sonntag in einer virtuellen Medienrunde und berichtete, dass auch ohne Autokauf Ausgaben auf Netz zukommen: „Das erste Tor zu machen, ist immer teuer. Die Mannschaft ist froh, dass er einen ausgeben muss.“

Mit seinem Treffer in der 82. Minute und nur drei Minuten nach seiner Einwechslung bescherte der in Berlin-Buch geborene, beim FSV Bernau fußballerisch groß gewordene Blondschopf Dardai nicht nur den ersten Punkt im dritten Spiel, Netz stahl auch Weltmeister und Herthas neuem Hoffnungsträger Sami Khedira bei dessen Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte die Show – obwohl der 34-Jährige nicht nur Herthas Spiel stabilisierte und neuen Schwung verlieh, sondern sogar Netz’ Premierentreffer vorbereitete. „Tor ist Tor“, erklärte Netz, der den Ball nach Khediras Flanke mit viel Entschlossenheit und etwas Glück ins Stuttgarter Tor beförderte. „Die Freude ist riesig. Sie wäre aber noch größer, wenn wir gewonnen hätten“, erklärte Netz.

Perspektive entscheidend

Dass lediglich ein Punkt im ehemaligen Neckarstadion heraussprang, lag zum einem an Sasa Kalajdzic Flugkopfball, der die Gastgeber verdient in Führung gebracht hatte (45.+1). Zum anderen an Herthas erster Halbzeit, in der Dardais Schützlinge erstmals all das vermissen ließen, was der Ungar einfordert. Dardai führte die Defizite in Sachen Taktik und Disziplin auf die Lage der Berliner zurück und sah lieber das Positive, dass seine Spieler „nicht in Panik verfallen sind und es in der zweiten Halbzeit besser gemacht haben“.

Foto: Imago

Sorgen um Nemanja Radonjic Fraglich ist, ob der gerade von Olympique Marseille ausgeliehene Nemanja Radonjic (F.) eine Zwangspause einlegen muss. Der 24-jährige Serbe hatte nach seiner Einwechslung beim 1: 1 in Stuttgart Leistenprobleme, sagte Dardai. „Er muss zum Doktor, um zu sehen, wie ernst die Sache ist. Hoffentlich kann er trainieren.“

Für den dann auch verdienten Lohn sorgten die eingewechselten Khedira und Netz, der bereits in jüngster Vergangenheit und ohne Torerfolg für Schlagzeilen sorgte. 2020 erhielt er die Fritz-Walter-Medaille – die höchste Auszeichnung für Fußball-Talente in Deutschland – in Bronze. Besser bewertet wurden nur Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und der Ex-Herthaner Torben Rhein (Bayern München). Dabei wird Netz aus mehreren Gründen eine große Karriere vorausgesagt: beidfüßig, körperlich robust und, wie bewiesen, mit einem ausgeprägten Zug zum Tor. Eigenschaften, die seit Jahren bei Außenverteidigern sehr gefragt sind, weil sie eben nur selten zu finden sind.

Bayern jagt Netz nicht mehr

Insofern war die Sorge groß, dass auch Netz, seit seinem siebten Lebensjahr in Herthas Akademie, beim Rekordmeister anheuern könnte. Die Münchner bemühten sich bereits vor ein paar Jahren und sollen nun wieder interessiert gewesen sein. Dem Vernehmen nach sind aber die Umbauarbeiten im Abwehrbereich an der Säbener Straße durch die Doppelverpflichtung von Dayot Upamecanco (RB Leipzig) und Omar Richards (FC Reading) vorerst abgeschlossen. Nicht zuletzt deswegen glauben sie bei Hertha, Netz vorerst halten zu können. „Wir haben einen klaren Plan mit ihm“, erklärte Dardai, der hofft, dass „nicht Geld, sondern die Perspektive“ ausschlaggebend sein wird.

Netz’ Fördervertrag soll sich an seinem 18. Geburtstag am 15. Mai zu einem bis 2023 gültigen Profivertrag umwandeln. Damit würde Hertha die Zügel in der Hand behalten. „Ich will möglichst schnell Stammspieler werden“, sagte Netz zu seinen Zukunftsplänen. Die Perspektive scheint er bei Hertha zu haben. Noch mehr Hoffnung macht, dass Netz’ Vater den Bayern eben bereits einmal absagte. „In dem Alter“, so Dardai, „entscheidet die Umgebung, die Eltern oder wer im Ohr sitzt“.