Hertha-Coach Schwarz: Große Sehnsucht nach erstem Heimsieg Das Warten auf den ersten Heimsieg soll bei Hertha BSC ein Ende finden. „Die Sehnsucht ist groß“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten, Sandro Schwar... dpa

Berlin -Das Warten auf den ersten Heimsieg soll bei Hertha BSC ein Ende finden. „Die Sehnsucht ist groß“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten, Sandro Schwarz, am Freitag bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Schalke 04. Bisher haben die Berliner trotz oft ansprechender Leistungen in der Liga daheim vier Remis und eine Niederlage zu Buche stehen. „Wir wissen auch, dass wir jetzt einige Male nah dran waren“, sagte der 44-Jährige.