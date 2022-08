Berlin - Die Gefühlslage bei Sandro Schwarz ist gemischt. „Das Ergebnis entspricht natürlich nicht dem, was wir uns vorgestellt haben. Aber unsere Leistung war über weite Strecken sehr, sehr ordentlich“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC bei der Medienrunde am Samstag nach der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach.

Trotz des Ärgers über das Ergebnis ist er mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden. „Man muss sehen, wie die Gruppe zusammenwächst, wie sie mit Widerständen umgeht. Deswegen nehmen wir viele positive Dinge mit, immer aber mit dem Wissen, dass das die Basis ist, um weiter Leistung zu produzieren“, sagte 43-Jährige. „Wir wollen da nichts schönreden und weiter kritisch bleiben.“

Bei der Arbeit gegen den Ball, in puncto Kompaktheit, Abständen, aber auch dem Erarbeiten von Torchancen sieht Schwarz indes eine erneute Verbesserung seines Teams. Manko sei aktuell jedoch noch die Präzision im Abschluss sowie das Positionsspiel. „Wenn wir weiter Beharrlichkeit in der Bereitschaft, in der Intensität und in den Inhalten haben, dann erhöht das aber die Wahrscheinlichkeit, irgendwann zu gewinnen“, sagte der Trainer, der mit Hertha weiterhin auf den ersten Sieg der Bundesliga-Saison wartet und nun eine Woche Zeit hat, um seine Mannschaft auf das bevorstehende Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 27. August (15.30 Uhr) vorzubereiten.