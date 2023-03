Hertha-Deal mit Investor 777 unmittelbar vor Abschluss Seit Monaten laufen die Verhandlungen zwischen Hertha BSC und dem möglichen neuen Investor 777. Nun soll der Deal ganz nahe sein - und Hertha dringend benöti... dpa

ARCHIV - Die Eckfahne mit dem Hertha-Logo. Hertha BSC soll einem Medienbericht zufolge bald einen neuen Investor haben. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor dem Abschluss des Deals mit dem neuen Investor 777 Partners. Demnach soll das Geschäft Anfang der kommenden Woche vollzogen werden, wie der „Kicker“ am Freitag unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Clubs und der US-Investmentfirma berichtete. Dem Bericht zufolge soll 777 nicht nur die 64,7 Prozent der Anteile von Lars Windhorst und seiner Tennor an der Hertha BSC GmbH & Co KGaA übernehmen, sondern auch weitere Anteile erwerben, die dem Club frisches Geld bringen würden. Zuvor hatten bereits der „Berliner Kurier“ und der „Tagesspiegel“ ähnlich berichtet.