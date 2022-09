Hertha erwartet angriffslustige Leverkusener Was ist der Sieg in Augsburg wert? Diese Frage muss Hertha BSC im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen beantworten. Mit einem weiteren Erfolg würden sich die Ber... dpa

Nach dem Erfolg in Augsburg will Hertha mit dem ersten Heimsieg die Stabilisierung fortsetzen: Trainer Sandro Schwarz (r) mit Spielern.

Berlin -Hertha BSC muss sich im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen auf einen Offensivwirbel des Gegners einstellen. So will die Werkself im Duell am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion ihren Negativlauf beenden, wie Trainer Gerardo Seoane ankündigte.