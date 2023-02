Hertha gegen Gladbach unter Erfolgsdruck Hertha BSC steht nach vier punktlosen Spielen in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga unter Erfolgsdruck. Gegen Borussia Mönchengladbach muss die Mannschaft... dpa

ARCHIV - Die Berliner Marvin Plattenhardt(l) und Marton Dardai(r) und der Mainzer Stefan Bell in Aktion. Thomas Frey/dpa/Archiv

Berlin -Hertha BSC steht nach vier punktlosen Spielen in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga unter Erfolgsdruck. Gegen Borussia Mönchengladbach muss die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) punkten, um den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen nicht abreißen zu lassen. Der derzeit mit 14 Punkten notierte Tabellenvorletzte hat bereits einen Rückstand von fünf Punkten auf den VfL Bochum, der auf dem 15. Rang liegt. Gegen den früheren Europapokalsieger ist Schwarz als Cheftrainer einer Profimannschaft noch sieglos.