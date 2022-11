Hertha-Geschäftsführer fehlen Lerneffekte im Umgang mit VAR Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic sieht beim Umgang mit dem Videobeweis viel Verbesserungsbedarf. „Wir sind jetzt gerade in einer Diskussion und in so einer... dpa

Berlin -Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic sieht beim Umgang mit dem Videobeweis viel Verbesserungsbedarf. „Wir sind jetzt gerade in einer Diskussion und in so einer Phase, wo man sagt, man muss den VAR wieder abschaffen. Da bin ich auch nicht so ganz dafür, dass man ihn unbedingt abschaffen muss“, sagte der 51-Jährige Sky am Mittwoch. Aber die Art und Weise, wie er angewendet werde, werde immer das Problem sein. „Also Menschen machen Fehler und das ist auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber man muss auch daraus lernen. Diese Lerneffekte fehlen mir, und die fehlen nicht nur mir, sondern auch vielen Kollegen von mir“, sagte Bobic.