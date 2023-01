Hertha in Bochum - Union empfängt Hoffenheim Im Abstiegsduell beim VfL Bochum will sich Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine gute Ausgangsposition für den Rest der Bundesliga-Saison verschaffen. D... dpa

ARCHIV - Herthas Lucas Tousart (l) in Aktion. Soeren Stache/dpa/Archvibild

Berlin -Im Abstiegsduell beim VfL Bochum will sich Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine gute Ausgangsposition für den Rest der Bundesliga-Saison verschaffen. Die Charlottenburger unter Trainer Sandro Schwarz stehen vor der Partie mit 14 Punkten auf Platz 15. Bochum hat einen Punkt weniger und liegt auf Rang 17. Verzichten muss Schwarz auf seinen erfolgreichsten Angreifer Dodi Lukebakio, der eine Gelb-Sperre absitzt. Für ihn könnte der junge Derry Scherhant in die Startelf rücken.