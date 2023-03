Hertha in Freiburg, Union zuhause gegen Stuttgart Die Vorzeichen könnten für die Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union am 26. Spieltag kaum unterschiedlicher sein. Die Eisernen empfangen... dpa

ARCHIV - Herthas Cheftrainer Sandro Schwarz gibt Anweisungen. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Die Vorzeichen könnten für die Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union am 26. Spieltag kaum unterschiedlicher sein. Die Eisernen empfangen als Tabellendritter an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) Schlusslicht VfB Stuttgart. Zur gleichen Zeit muss die vom Abstieg bedrohte Hertha bei Unions Verfolger SC Freiburg antreten. Nach drei sieglosen Bundesliga-Partien in Serie geht die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz als Tabellen-16. auf dem Relegationsplatz in die Partie.