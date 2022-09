Berlin - Fußball-Bundesligist Hertha BSC verleiht Luca Wollschläger an den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Der 19 Jahre alte Stürmer, der erst in der Vorwoche seinen ersten Profivertrag bei den Berlinern unterschrieben hatte, soll beim Aufsteiger aus dem Ruhrpott in dieser Spielzeit Erfahrungen sammeln, um nach der Saison zurückzukehren, wie Hertha am Donnerstag mitteilte.

„Wir haben Luca mit einem Profi-Vertrag ausgestattet, weil wir an sein Potenzial glauben. Für seine Entwicklung ist es jetzt wichtig, dass er Spielzeit auf möglichst hohem Niveau im Seniorenbereich sammelt. Diese Voraussetzung ist in Essen gegeben“, sagte Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport von Hertha BSC.

Der 1,95 Meter lange Mittelstürmer kam 2019 von Hansa Rostock nach Berlin und gab in der vergangenen Saison sein Debüt in der Bundesliga. Beim Relegationshinspiel gegen den Hamburger SV stand Wollschläger sogar erstmals in der Startelf.