Hertha macht Partie gegen Bremen zum „Vielfalts-Spieltag“

ARCHIV - Herthas Fans begrüßen ihre Spieler. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Beim ersten Spiel unter Trainer-Rückkehrer Pal Dardai stellt Hertha BSC abseits des Rasens das Thema Inklusion in den Mittelpunkt. Gegen Werder Bremen will der Berliner Fußball-Bundesligist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit der Aktion „die Teilhabe und Partizipation von Menschen mit Behinderung stärken“, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung.