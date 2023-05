Hertha mit Boateng - Stafylidis fehlt bei Bochum

Der gebürtige Berliner Kevin-Prince Boateng soll Hertha BSC im Abstiegs-Endspiel gegen den VfL Bochum zum notwendigen Sieg führen. Der 36-Jährige steht in de...

Berlin -Der gebürtige Berliner Kevin-Prince Boateng soll Hertha BSC im Abstiegs-Endspiel gegen den VfL Bochum zum notwendigen Sieg führen. Der 36-Jährige steht in der Startelf von Trainer Pal Dardai für das Spiel des 33. Spieltags am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Berliner müssen gewinnen, um überhaupt noch eine kleine Chance auf den Klassenverbleib zu haben. Boateng hatte schon im Abstiegskampf der vergangenen Saison eine zentrale Rolle eingenommen. Es könnte sein letztes Spiel im Olympiastadion ein. Nach der Saison beendet der 36-Jährige seine Karriere.

Der angeschlagene Abwehrchef Marc Oliver Kempf fehlt den Berlinern dagegen. Für ihn beginnt Marton Dardai in der Innenverteidigung. Kapitän Marvin Plattenhardt wird von Maximilian Mittelstädt ersetzt. Bochums Trainer Thomas Letsch nimmt im Vergleich zum Sieg gegen Augsburg nur eine Änderung vor. Kevin Stöger rückt für den verletzten Konstantinos Stafylidis in die Startelf.

„Ich habe sehr gut geschlafen. Ich weiß, was der Plan ist“, sagte Dardai vor dem Anpfiff beim TV-Sender Sky: „Ich will sehen, dass die Jungs bereit sind. Wir wollen heute gewinnen - Ehrensache!“

Die Bochumer werden von rund 10.000 VfL-Fans unterstützt, so viele wie seit vielen Jahren nicht mehr bei einem Auswärtsspiel. „Wir könnten jetzt sagen, es ist einfach nur ein Fußballspiel. Aber das ist es nicht, es ist etwas Besonderes. Was in Bochum im Moment abläuft, ist sensationell. Die ganze Stadt, der ganze Club, alle fiebern mit und unterstützen den VfL. Wir wissen das zu schätzen“, sagte Letsch.