Hertha mit gleichem Team und neuen Qualitäten

Berlin -Der erste Sieg unter Trainer Pal Dardai hat bei Hertha BSC die Fokussierung auf den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga geschärft. „Es ist eine komplett andere Arbeitsatmosphäre. Jeder hört zu“, sagte Dardai am Mittwoch vor dem Auswärtsspiel am Freitag beim 1. FC Köln zum Auftakt des 32. Spieltags (20.30 Uhr/DAZN), „wir dürfen deshalb aber nicht zufrieden sein. Das wäre der Anfang vom Ende.“

In der Domstadt werden vermutlich auch die elf Spieler starten, die gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 am vergangenen Samstag zu Beginn aufgelaufen waren. Trotzdem will Dardai beim Gastspiel noch „Überraschungseffekte“ einbauen. Zudem hat das Team die Sachen in der Woche trainiert, die dem 47-jährigen Ungarn beim Sieg über die Schwaben missfallen hatten. Konter ausspielen, Umschaltspiel, Überzahlspiel, Standards standen auf dem Trainingsprogramm. „Wenn wir Freistöße oder Ecken herausholen, dann hast Du acht bis zehn Schüsse mehr aufs Tor, von denen vielleicht zwei Tore entstehen“, sagte Dardai, „ich will die Mannschaft weiterentwickeln.“

Das vor dem Stuttgart-Spiel herausgegebene Motto „Vier Spiele - vier Siege“ soll sportlich den Abstieg verhindern, doch braucht Hertha noch ein paar Erfolge mehr, um weiter in der nationalen Beletage zu bleiben. Der unter der Woche veröffentliche Bericht über Sorgen bei der Lizenzerteilung sowie die Abwahlanträge gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden und das gesamte Präsidium sorgen abseits des Platzes für weitere Sorgenfalten, die Dardai aber von seiner Mannschaft fernhält.

Umso mehr muss Sportdirektor Benjamin Weber rotieren. „Wir sind in der Verantwortung, in verschiedenen Szenarien zu planen und dabei nicht den Fokus auf die nächsten drei oder fünf Spiele zu verlieren“, sagte Weber, dessen erste 100 Tage Amtszeit seit Ende Januar „wie im Flug“ vergangen sind. „Geschlossenheit, Gemeinsamkeit und Kommunikation“ waren für den 42-Jährigen die Schlüsselpunkte für den Sieg über Stuttgart, die sich Weber wohl auch für die Mitgliederversammlung am Sonntag wünscht.