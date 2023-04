Hertha mit neuem Schwung gegen RB - Union beim BVB Mit dem Schwung nach dem 1:1-Unentschieden beim SC Freiburg will Fußball-Bundesligist auch gegen RB Leipzig punkten. Doch im Duell der beiden Trainerfreunde ... dpa

ARCHIV - Suat Serdar (l) von Hertha und Matthias Ginter vom SC Freiburg kämpfen um den Ball. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Mit dem Schwung nach dem 1:1-Unentschieden beim SC Freiburg will Fußball-Bundesligist auch gegen RB Leipzig punkten. Doch im Duell der beiden Trainerfreunde Sandro Schwarz von Hertha und Leipzig Marco Rose am heutigen Abend im Berliner Olympiastadion ist die Favoritenrolle klar verteilt. In den bisherigen sechs Gastspielen der Leipziger ist RB stets als Sieger vom Platz gegangen. Auch im Hinspiel hatte Hertha eine 2:3-Niederlage kassiert, aber nach dem 0:3-Rückstand in der zweiten Halbzeit eine Aufholjagd gestartet, die Schwarz als Blaupause für das Heimspiel übernehmen möchte.