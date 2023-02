Hertha mit schwerer Aufgabe: Union will an die Spitze Auf Hertha BSC wartet nach turbulenten Tagen eine schwierige Aufgabe im Abstiegskampf der Bundesliga. Die Charlottenburger treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ... dpa

ARCHIV - Frankfurts Randal Kolo Muani (l) und Berlins Maximilian Mittelstädt kämpfen um den Ball. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Berlin -Auf Hertha BSC wartet nach turbulenten Tagen eine schwierige Aufgabe im Abstiegskampf der Bundesliga. Die Charlottenburger treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Champions-League-Kandidat Eintracht Frankfurt an. Der Tabellen-17. will nach drei Niederlagen in Serie, darunter zuletzt das 0:2 im Derby gegen Union Berlin, die ersten Punkte in diesem Jahr holen, um in der Tabelle nicht weiter den Anschluss zu verlieren. Auch die Trennung von Geschäftsführer Fredi Bobic hatte zuletzt für Unruhe gesorgt. „Klar waren das turbulente Tage“, sagte Trainer Sandro Schwarz, „wir müssen jetzt Ruhe über einen langen Zeitraum wieder ausstrahlen und den Fokus auf Samstag legen.“