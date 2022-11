Hertha-MV: Hoher Verlust im Geschäftsjahr 2021/22 Nach dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga vor der WM-Pause müssen die Mitglieder von Hertha BSC neben der kargen sportlichen Ausbeute ihrer Mannschaft... dpa

Herthas Fans in der Ostkurve. Sören Stache/dpa

Berlin -Nach dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga vor der WM-Pause müssen die Mitglieder von Hertha BSC neben der kargen sportlichen Ausbeute ihrer Mannschaft auch einen hohen wirtschaftlichen Verlust des Vereins verdauen. Im zum 30. Juni 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr weist das Jahresergebnis der Blau-Weißen einen Verlust von 79,8 Millionen Euro aus, wie auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Messehalle 22 am Funkturm (11.00 Uhr) verkündet werden wird.