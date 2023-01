Hertha ohne Niederlechner und Jovetic Hertha BSC steckt nach dem Fehlstart gegen Bochum im Abstiegskampf. Trainer und Manager wollen den Eindruck verwischen, man sei sich der prekären Lage nicht ... dpa

Sandro Schwarz betritt das Stadion. David Inderlied/dpa

Berlin -Hertha BSC muss im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg ohne Neuzugang Florian Niederlechner und Stevan Jovetic auskommen. Mittelstürmer Niederlechner, der kürzlich vom FC Augsburg verpflichtet wurde, soll nach einer Muskelverhärtung am Mittwoch oder Donnerstag ins Mannschaftstraining einsteigen, berichtete Trainer Sandro Schwarz am Montag. Offensivkollege Jovetic (33) wird dem Berliner Fußball-Bundesligsten wegen muskulärer Probleme zwei bis drei Wochen fehlen. In der Offensive kehrt der beim 1:3-Fehlstart gegen den VfL Bochum gesperrte Dodi Lukebakio am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) zurück. „Was Dodi mitbringt, ist die Geschwindigkeit“, sagte Schwarz.