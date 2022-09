Hertha ohne Serdar und Selke: Mainz-Rückkehr für Schwarz Hertha BSC muss im Gastspiel beim 1. FSV Mainz 05 sehr wahrscheinlich ohne Suat Serdar und Davie Selke auskommen. Der ehemalige Mainzer Mittelfeldspieler Ser... dpa

Eine Anzeigentafel im Olympiastadion zeigt vor einem Spiel die Fahne von Hertha BSC an. Sören Stache/dpa/Symbolbild

Berlin -Hertha BSC muss im Gastspiel beim 1. FSV Mainz 05 sehr wahrscheinlich ohne Suat Serdar und Davie Selke auskommen. Der ehemalige Mainzer Mittelfeldspieler Serdar und Angreifer Selke haben einen Infekt. Man gehe davon aus, dass es mit einem Einsatz in der Partie der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) „eher nichts wird“, teilten die Berliner bei ihrer Pressekonferenz am Donnerstag mit. Nicht einsatzbereit sind zudem weiterhin Offensivspieler Kelian Nsona nach seiner Kreuzbandverletzung und Verteidiger Linus Gechter nach seiner Mandel-Operation.