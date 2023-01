Hertha-Präsident: 100 Prozent Rückendeckung für Schwarz Trainer Sandro Schwarz muss bei Hertha BSC nach der Trennung von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic nicht um seinen Job bangen. In einer Pressekonferenz am So... dpa

Berlin -Trainer Sandro Schwarz muss bei Hertha BSC nach der Trennung von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic nicht um seinen Job bangen. In einer Pressekonferenz am Sonntag betonte Vereinspräsident Kay Bernstein: „Ich habe dem Trainerteam unsere hundertprozentige Rückendeckung ausgesprochen.“ Zusammen mit Schwarz habe er am Sonntagmorgen auch die Spieler informiert.