Hertha-Präsident Bernstein nach Unfall im Krankenhaus

Berlin -Hertha-Präsident Kay Bernstein (43) hat sich bei einem Unfall auf der Geschäftsstelle des Berliner Fußball-Zweitligisten verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden.

„Ich hatte einen Unfall, aber es geht mir den Umständen entsprechend gut und ich bin bestens versorgt“, schrieb der Club-Chef auf der Plattform X und veröffentlichte ein Foto vom Besuch von Hertha-Trainer Pal Dardai und dem Leiter der Lizenzspielerabteilung, Andreas Neuendorf, am Krankenbett.

„Im Namen aller Mitarbeitenden, unserer Spielerinnen und Spieler sowie Trainer wünschen wir Kay gute und schnelle Genesung“, schrieb Geschäftsführer Thomas Herrich in einer Club-Mitteilung. Welche Art von Verletzung Bernstein erlitten hat und wie es zum Unfall auf dem Vereinsgelände am Olympiastadion kam, wurde nicht mitgeteilt. Bernstein führt den Verein seit Juni 2022. Damals hatte der frühere Fan-Anführer die Präsidentschaftswahlen überraschend gegen den Favoriten Frank Steffel gewonnen.

Brisanter Tagesordnungspunkt bei Mitgliederversammlung

Wie die Hertha erklärte, kann Bernstein wegen der Blessuren nun nicht an der Mitgliederversammlung am Sonntag in den Berliner Messehallen teilnehmen. Der 43-Jährige solle aber per Videobotschaft zu den Mitgliedern sprechen. Die außerordentliche Sitzung ist wegen Präsidiumsnachwahlen angesetzt worden. Brisantester Tagesordnungspunkt ist aber eine angekündigte Ansprache von Hertha-Torwart Marius Gersbeck.

Der Schlussmann spricht nach dem Prozess gegen ihn wegen schwerer Körperverletzung in Österreich zu den Hertha-Mitgliedern. Das Verfahren war per in Österreich möglicher Diversion (Verzicht auf ein Strafverfahren) und einer Zahlung von 40.000 Euro kürzlich beendet worden.

Bernstein hatte sich in den Club-Gremien gegen Widerstände dafür stark gemacht, dass Gersbeck trotz seiner Verfehlung eine zweite Chance bei seinem Jugendverein bekommt. Am Montag war der 28-Jährige, der vor der Saison von Ligakonkurrent Karlsruher SC nach Berlin wechselte, nach seiner Suspendierung wieder ins Team-Training eingestiegen.