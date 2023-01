Hertha-Präsident betont: „Es ist ein mutiger Weg“ Die Trennung von Fredi Bobic wurde schon vor der erneuten Derby-Pleite von Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin vorbereitet. Das erklärte Vereinspräsident... dpa

ARCHIV - Sportdirektor Fredi Bobic vor der Partie. Marius Becker/dpa/Archivbild

Berlin -Die Trennung von Fredi Bobic wurde schon vor der erneuten Derby-Pleite von Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin vorbereitet. Das erklärte Vereinspräsident Kay Bernstein am Sonntag rund 17 Stunden nach der Bekanntgabe der Personalentscheidung. Diese sei nach dem 0:5 am Dienstagabend gegen den VfL Wolfsburg schon konkretisiert worden. Sie sei keine gegen Bobic, sondern für den Verein gewesen, meinte Bernstein, der einst als Ultra in der Fan-Kurve der Hertha gestanden hatte.