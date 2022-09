Hertha regt Radtour an: Präsident Bernstein fährt mit Hertha BSC und Präsident Kay Bernstein wollen die Fans des Clubs ermutigen, mit dem Fahrrad zum nächsten Bundesligaspiel zu kommen. Der ganze Tag steht bei d... dpa

Berlin -Hertha BSC und Präsident Kay Bernstein wollen die Fans des Clubs ermutigen, mit dem Fahrrad zum nächsten Bundesligaspiel zu kommen. Der ganze Tag steht bei den Berlinern unter dem Thema Nachhaltigkeit. Der 42-Jährige will dabei am 2. Oktober vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/DAZN) auch selbst in die Pedale treten und tat dies in einem Video auch schon. „Wir wollen mit euch radeln“, sagte Bernstein in dem Clip, in dem er zuvor noch vor dem Olympiastadion umherfuhr.