West Bromwich - Hertha BSC hat am Ende seines Trainingslagers in England zwei Test-Hälften gegen die U23-Mannschaften von West Bromwich Albion und dem FC Watford gewonnen. Gegen das gastgebende Team von West Brom stand es nach 45 Minuten 1:0 für die Berliner durch ein Eigentor. In der anschließenden Halbzeit gegen Watford trafen Derry Scherhant, Jurgen Ekkelenkamp, Julian Eitschberger und Vladimir Darida zum 4:0 für den Hauptstadtclub.

Hertha BSC hatte mit dem neuen Trainer Sandro Schwarz seit dem 12. Juli in Burton-upon-Trent im Trainingscamp der englischen Nationalmannschaft im St. George's Park trainiert. Am Nachmittag (16.00 Uhr) steht noch ein Testspiel gegen die erste Mannschaft von West Bromwich Albion an, bevor es zurück nach Berlin geht.