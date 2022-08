Berlin (dpa) – - Bei tropischen Temperaturen über 30 Grad Celsius hat Hertha BSC die Vorbereitung auf das Derby gegen den 1. FC Union zum Saisonauftakt der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Der neue Trainer Sandro Schwarz legte in der rund 80-minütigen Einheit vor etwa 250 Zuschauern dabei viel Wert auf taktische Spielformen, um die Fehler bei der Pokalniederlage am vergangenen Sonntag bei Zweitligist Eintracht Braunschweig einzudämmen. „Wir haben das Pokalspiel aufgearbeitet und gehen nun mit Vorfreude und dem Glauben an unsere eigene Spielidee in die Vorbereitung. Wenn wir das durchziehen und mit Selbstvertrauen auftreten, sind wir auch gut“, wird Schwarz vor dem Derby am Samstag im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky) auf der Webseite des Vereins zitiert.

Der 43 Jahre alte Cheftrainer war während der Einheit aber nicht nur begeistert von seinen Schützlingen, sondern unterbrach zwischenzeitlich die Spielform, um seinem Ärger unter den Augen von Geschäftsführer Fredi Bobic und Akademieleiter Pablo Thiam Luft zu machen. Zuvor hatte der neue Hertha-Präsident Kay Bernstein volle Konzentration gefordert. „Im Derby müssen wir noch mehr Meter machen. In Braunschweig waren es 60 gute Minuten“, sagte Bernstein der „Bild“ (Mittwoch), „in Köpenick müssen wir 90 Minuten voll marschieren.“

Noch nicht mitmarschieren konnten bei der Trainingspremiere von Neuzugang Wilfried Kanga am Mittwoch Omar Alderete, Kelian Nsona, Marco Richter, Dongjun Lee und Jessic Ngankam. Das Quintett trainierte individuell.