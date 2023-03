Hertha-Stürmer Lukebakio wieder für Belgien nominiert Herthas Topstürmer Dodi Lukebakio ist von Belgiens neuem Nationaltrainer Domenico Tedesco in das Aufgebot für die Länderspiele gegen Schweden und Deutschland... dpa

Berlin -Herthas Topstürmer Dodi Lukebakio ist von Belgiens neuem Nationaltrainer Domenico Tedesco in das Aufgebot für die Länderspiele gegen Schweden und Deutschland berufen worden. Der 25-Jährige hatte zuletzt im September einen Kurzeinsatz bei den Roten Teufeln in der Partie gegen die Niederlande gehabt, den Sprung in Belgiens WM-Kader aber nicht geschafft. „Wir sind stolz auf Dich, Dodi“, twitterte der Berliner Fußball-Bundesligist am Freitag. Für die Berliner erzielte Lukebakio in dieser Saison zehn Tore - so viele wie kein anderer Hertha-Profi. Zuletzt musste er seinen Startelfplatz an Jessic Ngankam abtreten.