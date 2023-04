Hertha suspendiert Sunjic: Ohne Sechs beim Trainingsauftakt Hertha BSC bestreitet ohne Ivan Sunjic die Vorbereitung auf das kommende Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Bayern München. Der Mittelfeldspieler sei „bis a... dpa

ARCHIV - Herthas Ivan Sunjic (l) gegen Kölns Ondrej Duda. Soeren Stache/dpa

Berlin (dpa) – -Hertha BSC bestreitet ohne Ivan Sunjic die Vorbereitung auf das kommende Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Bayern München. Der Mittelfeldspieler sei „bis auf Weiteres suspendiert“, sagte Hertha-Pressesprecher Marcus Jung am Rande des Trainings am Dienstag. Der Kroate war am Sonntag nach dem Aufwärmprogramm der Ersatzspieler mit markigen Worten von Hertha-Trainer Pal Dardai vorzeitig in die Kabine geschickt worden.