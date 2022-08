Berlin - Hertha BSC hat sein Nachwuchstalent Luca Wollschläger langfristig an sich gebunden. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer unterschrieb am Montag einen Profivertrag bis 30. Juni 2025, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit. Wollschläger kam vor drei Jahren von Hansa Rostock in die Hertha-Akademie.

In der vergangenen Saison absolvierte er unter Trainer Felix Magath seine ersten drei Einsätze für die Bundesliga-Mannschaft. In dieser Spielzeit gehörte er unter Chefcoach Sandro Schwarz in der Vorbereitung zur Profi-Auswahl.

„Luca hat neben seinem Talent auch immer wieder seinen Hunger auf Tore und Spielzeit und seine Bereitschaft zur harten Arbeit bewiesen. Wir freuen uns, dass er seinen Weg im blau-weißen Trikot fortsetzen wird“, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic.