Hertha-Torwart Marius Gersbeck wegen schwerer Körperverletzung angeklagt

Hertha-Torhüter Marius Gersbeck muss sich für das, was im Pinzgau während des Trainingslagers in Zell am See passiert ist, vor Gericht verantworten. In Österreich ist Anklage wegen schwerer Körperverletzung gegen den 28 Jahre alten Berliner erhoben worden. Nach einer schnellen Rückkehr ins Tor von Hertha BSC sieht es daher für ihn nicht aus. Es sei ein Strafantrag beim Landesgericht Salzburg eingebracht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Salzburg am Montag mit. Die Hauptverhandlung sei für den 28. September anberaumt. Gersbeck wird demnach vorgeworfen, dem Opfer am 16. Juli am Rande des Trainingslagers des Berliner Zweitligisten in Zell am See Faustschläge und Tritte versetzt zu haben. Gersbeck hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Bei dem Vorfall habe das Opfer, bei dem es sich laut Polizeibericht um einen 22 Jahre alten Österreicher handelt, eine Orbitabodenfraktur, also den Bruch des Augenhöhlenbogens, eine Kieferhöhlenwandfraktur, sowie ein Lidhämatom erlitten, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Für den Tatbestand der schweren Körperverletzung wurde eine mögliche Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren genannt.

Hertha BSC hatte Gersbeck nach dem Vorfall suspendiert

Hertha BSC hatte den Torwart nach dem Vorfall suspendiert. Der Torwart durfte sich jedoch abseits der Mannschaft auf dem Gelände von Hertha BSC fit halten. Der Schlussmann, der aus Berlin stammt und von 2004 bis 2019 bei Hertha BSC unter Vertrag stand, war erst im Sommer als Hoffnungsträger vom Karlsruher SC nach Berlin zurückgekehrt. Der Klub, den Gersbeck als seinen Herzensklub bezeichnet, teilte am Montag auf Anfrage mit: „Da es sich nach wie vor um ein laufendes Verfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass wir uns auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern können und werden.“

Zu Medienberichten, wonach sich Gersbeck mit dem mutmaßlichen Opfer außergerichtlich geeinigt haben soll und der Fall damit zumindest zivilrechtlich geklärt sei, äußerte sich Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber zuletzt nicht explizit.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Das beschäftigt alle, weil wir auch da der Verantwortung gerecht werden wollen, sachlich und vernünftig zu entscheiden“, hatte Hertha-Präsident Kay Bernstein zuletzt geäußert. „Das beschäftigt uns, weil wir natürlich sehen, dass er ein Herthaner ist. Er ist angekommen aus Karlsruhe, hat seinen Traum verwirklicht. Er hat die Erwartungen übererfüllt, was Kabine, Training und sportliche Leistung angeht.“ Der Verein warte die Ermittlungen in Salzburg ab. „Dann wird es eine Entscheidung geben, und dann werden wir sehen“, sagte Bernstein.