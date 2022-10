Hertha-Trainer Schwarz: Keine Ablenkung durch neuen Wirbel Hertha-Trainer Sandro Schwarz will sich vom neuen Wirbel um Investor Lars Windhorst nicht ablenken lassen. „Wenn man diese Geschichte so liest, die bisher no... dpa

Sandro Schwarz, Cheftrainer von Hertha BSC. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Hertha-Trainer Sandro Schwarz will sich vom neuen Wirbel um Investor Lars Windhorst nicht ablenken lassen. „Wenn man diese Geschichte so liest, die bisher noch im Konjunktiv formuliert ist, ist das schon befremdlich“, sagte Schwarz der „Bild“-Zeitung vor dem Spiel der Berliner in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. „Der Verein wird aber alles daran setzen, um Klarheit zu schaffen. Davon bin ich überzeugt. Aber mein Fokus ist ganz klar der Sport“, fügte Schwarz an.