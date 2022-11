Hertha-Trainer Schwarz kritisiert WM-Vergabe nach Katar Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat Kritik an der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar geäußert. „Wir haben alle eine klare Haltung zu der Vergabe ... dpa

Berlin -Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat Kritik an der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar geäußert. „Wir haben alle eine klare Haltung zu der Vergabe der Weltmeisterschaft. Das ist nicht im Sinne der Vergabe, so wie wir denken, wie wir das Menschenbild sehen, gerade was das Thema Menschenrechte betrifft“, sagte der 44-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde.