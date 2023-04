Hertha-Trainer Schwarz will Mut und Konsequenz in Freiburg

Berlin -Für die schwere Aufgabe seines Teams beim Champions-League-Kandidaten SC Freiburg hat Hertha-Trainer Sandro Schwarz mehrere Schlüssel ausgemacht. „Konsequent zu verteidigen, das wird wichtig sein, und darüber hinaus sehr mutig zu agieren in den Ballbesitzphasen, die du hast, und in deinen Umschaltmomenten“, sagte der 44-Jährige vor dem Spiel der Berliner im Breisgau am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Mannschaft dürfe nicht zu passiv agieren. Es gelte auch, „dass du die individuellen Fehler, die wir in Hoffenheim hatten, vermeidest“, sagte Schwarz. „Das, was wir in den Heimspielen gezeigt haben, Nehmerqualitäten zu haben, das wird elementar wichtig sein für das Spiel in Freiburg.“

In fremden Stadien hat keine Mannschaft in dieser Spielzeit bislang so wenige Punkte geholt wie die abstiegsbedrohte Hertha. Die vergangenen acht Auswärtsspiele gingen verloren. Die Teams in der Abstiegsregion sind noch eng beieinander. Zwischen dem Tabellenletzten VfB Stuttgart (20 Punkte) und dem 14. VfL Bochum (25 Punkte) liegen nur fünf Zähler. Hertha (21 Punkte) steht auf dem Relegationsrang 16.

Die Stärken der Freiburger beschrieb Schwarz auch: „Sie wirken sehr stabil in ihrer Leistung, in ihren Inhalten, sind sehr aggressiv in der Arbeit gegen den Ball, darüber hinaus aber auch fußballerische Fähigkeiten haben, gute individuelle Qualität haben“, sagte er. „Du merkst einfach, dass sie das, was sie auszeichnet, mit einer hohen Intensität und in allen Spielphase umsetzen.“