Hertha-Trainer Schwarz: Windhorst-Wirbel ohne Einfluss

Berlin -Hertha-Trainer Sandro Schwarz spürt keinen Einfluss auf seine Mannschaft durch den Wirbel um Investor Lars Windhorst. „Sportlich gesehen gibt es keine Veränderung, um ehrlich zu sein. Wir haben unseren Alltag. Klar kriegen wir das große Thema mit, das hochgekocht ist“, sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten am Donnerstag. Die Vorbereitung auf das nächste Bundesliga-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg laufe aber routiniert. „Wir haben unsere Abläufe, es gibt keine Veränderung. Es gibt keine Auswirkungen für das, was auf dem Platz passiert“, versicherte Schwarz.