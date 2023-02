Hertha und Union gegen Revier-Clubs Hauptstadt gegen Ruhrgebiet: Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es gleich zum Doppel-Duell der Berliner Clubs gegen Teams aus dem Pott. Der 1. FC U... dpa

ARCHIV - Berlins Jordan Siebatcheu (l) und Schalkes Cedric Brunner kämpfen um den Ball. David Inderlied/dpa/Archivbild

Berlin/Dortmund -Hauptstadt gegen Ruhrgebiet: Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es gleich zum Doppel-Duell der Berliner Clubs gegen Teams aus dem Pott. Der 1. FC Union Berlin empfängt um 15.30 Uhr (DAZN) im Stadion an der Alten Försterei Tabellenschlusslicht Schalke 04. Kurz nach der Partie in Köpenick erfolgt der Anpfiff des Spiels von Hertha BSC bei Borussia Dortmund (17.30 Uhr/DAZN).