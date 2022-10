Hertha und Union spielen um Serie und Spitze Der 1 FC Union Berlin will nach dem Wirbel um die Fan-Ausschreitungen beim 1:0 in der Europa League in Malmö in der Bundesliga wieder für positive Momente so... dpa

Eine Anzeigentafel im Olympiastadion zeigt vor einem Spiel die Fahne von Hertha BSC an. Sören Stache/dpa/Symbolbild

Berlin -Der 1 FC Union Berlin will nach dem Wirbel um die Fan-Ausschreitungen beim 1:0 in der Europa League in Malmö in der Bundesliga wieder für positive Momente sorgen. Am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) treten die Eisernen beim noch sieglosen VfB Stuttgart an. Ob der Überraschungsspitzenreiter auch nach dem 9. Spieltag noch ganz oben steht, hängt indirekt auch von Lokalrivale Hertha BSC ab. Der Hauptstadt-Konkurrent empfängt kurz vor der Partie in Stuttgart im Berliner Olympiastadion (17.30 Uhr/DAZN) den SC Freiburg, der nach acht Partien knapp hinter Union liegt.