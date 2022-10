Hertha verpasst ersten Heimsieg und Hoffenheim auf Platz 3 Wieder unentschieden. Hertha wartet immer noch auf einen Dreier in dieser Saison im Olympiastadion. Die Windhorst-Affäre spielt auf dem Rasen keine Rolle. Zu... Jens Marx Martin Kloth

Torwart Oliver Baumann von TSG Hoffenheim kämpft gegen Berlins Wilfried Kanga (r) um den Ball. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa

Berlin -Großer Jubel machte sich auf beiden Seiten nicht breit: Nach einem tempo- und abwechslungsreichen Spiel schleppten sich die Profis von Hertha BSC und der TSG 1899 Hoffenheim erstmal in ihre Fan-Kurven und holten sich dort den Applaus ab. Die Berliner warten nach dem 1:1 (1:1) am Sonntag weiter auf den ersten Heimsieg in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga, die Gäste aus dem Kraichgau verpassten den Sprung auf Tabellenplatz drei. „Es ist bitter, dass wir nur mit einem Punkte nach Hause fahren“, sagte TSG-Profi Christoph Baumgartner. „Ich bin auch nicht zufrieden“, monierte Keeper und Kapitän Oliver Baumann beim Streamingdienst DAZN.