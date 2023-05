Hertha wählt fehlendes Präsidiumsmitglied auf Versammlung

Das Präsidium von Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird nach dem Rücktritt von Ingmar Pering bis zum Oktober nur aus sechs Mitgliedern bestehen. Am Sonntag be...

Berlin (dpa) – -Das Präsidium von Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird nach dem Rücktritt von Ingmar Pering bis zum Oktober nur aus sechs Mitgliedern bestehen. Am Sonntag beschlossen die auf der Mitgliederversammlung in der Messe Berlin bis zu 1467 anwesenden Mitglieder, die Wahl des nötigen siebten Präsidiumsmitglieds bei der kommenden Versammlung im Herbst vorzunehmen. Alternative wäre eine kostspielige Außerordentliche Mitgliederversammlung für den in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Club gewesen.

Am Donnerstag war Pering von seinem Ehrenamt zurückgetreten, sodass derzeit nur sechs Personen das Präsidium bilden. Laut Hertha-Satzung muss nun ein neues Präsidiumsmitglied gekürt werden, da das Gremium aus mindestens sieben Mitgliedern bestehen muss.

Zugleich stimmten die Mitglieder für eine Satzungsänderung, nach der das Präsidium aus zwischen sieben und neun Mitgliedern bestehen muss. Dafür war eine Dreiviertel-Mehrheit nötig, die klar erreicht wurde. Lediglich 49 Nein-Stimmen gab es, bei 25 Enthaltungen.