Hertha will Abstiegsplätze verlassen: Augsburg sieglos Hertha BSC will mit dem fünften Saisonsieg die Abstiegsplätze der Fußball-Bundesliga verlassen. Am 22. Spieltag erwartet der Tabellen-17. am Samstag (15.30 U... dpa

ARCHIV - Dortmunds Torhüter Gregor Kobel (hinten) schaut auf den Schuss von Herthas Florian Niederlechner (3.v.r.). Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Hertha BSC will mit dem fünften Saisonsieg die Abstiegsplätze der Fußball-Bundesliga verlassen. Am 22. Spieltag erwartet der Tabellen-17. am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FC Augsburg, der noch nie im Berliner Olympiastadion gewinnen konnte und auch seit November 2019 auf einen Erfolg über Hertha wartet. In seinem 100. Spiel als Bundesliga-Trainer wird Sandro Schwarz Veränderungen in der Abwehr und im Angriff vornehmen müssen.