Hertha will Aufwärtstrend in Leverkusen fortsetzen Nach zuletzt zwei Heimsiegen nacheinander will Hertha BSC seine Auswärtsbilanz in der Fußball-Bundesliga aufbessern und die Distanz zu den Abstiegsplätzen ve... dpa

ARCHIV - Herthas Dodi Lukebakio im Hinspiel mit Piero Hincapie (l) und Exequiel Palacios (r) von Leverkusen. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Nach zuletzt zwei Heimsiegen nacheinander will Hertha BSC seine Auswärtsbilanz in der Fußball-Bundesliga aufbessern und die Distanz zu den Abstiegsplätzen vergrößern. Dabei kann Hertha-Trainer Sandro Schwarz in der Partie bei Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wieder auf alle Innenverteidiger zurückgreifen, nachdem Marton Dardai beim 2:0 gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende fehlte und Marc Oliver Kempf angeschlagen den Platz verlassen musste.