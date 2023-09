Hertha will gegen Braunschweig Abstiegsplatz verlassen

Berlin -Hertha BSC will die Abstiegsplätze der 2. Fußball-Liga verlassen. Am 6. Spieltag kann die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai mit einem Sieg über Eintracht Braunschweig am Sonntag im heimischen Olympiastadion (13.30 Uhr/Sky) den Kontrahenten in der Tabelle überholen. Die Berliner haben als Tabellen-17. bisher aus fünf Partien drei Punkte erkämpft, Braunschweig weist als 14. einen Zähler mehr auf.

Nach dem Ende der Sommer-Transferzeit setzt Dardai nun auf seinen endgültigen Kader und hofft auf einen Aufwärtstrend, der bis zum Weihnachtsfest im oberen Mittelfeld der Tabelle mit nicht allzu großem Abstand zu den Aufstiegsplätzen vorübergehend enden soll. Dafür soll Torjäger Haris Tabakovic seinen bisherigen vier Treffern weitere Tore folgen lassen. Allerdings bedeutete Braunschweig bei den beiden letzten beiden Aufeinandertreffen eine zu hohe Hürde. Die Niedersachsen konnten den damaligen Erstligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals sowohl als Dritt- als auch als Zweitliga-Aufsteiger bezwingen.