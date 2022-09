Hertha will Lebensmittelverschwendung verringern In vielen Bereichen der Gesellschaft werden Lebensmittel weggeworfen, die eigentlich noch gut sind - auch in Fußballstadien. Hertha BSC will dieser Verschwen... dpa

Berlin -Hertha BSC will die Lebensmittelverschwendung bei seinen Heimspielen verringern. Dafür arbeitet der Hauptstadtclub künftig mit der App „Too Good to Go“ zusammen, wie die Berliner mitteilten. Diese vermittelt nach Angaben von Hertha unverkaufte, überschüssige Lebensmittel zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholerinnen und -abholer, die die App nutzen. So werden Lebensmittel gerettet, die wegen ihres Aussehens oder Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums auf dem Müll landen würden, obwohl sie noch einwandfrei genießbar sind.