Hertha will Mini-Chance auf den Klassenerhalt nutzen

Berlin -Während Hertha BSC die kleine Restchance auf den Klassenerhalt ergreifen will, kann Union Berlin einen großen Schritt in Richtung Königsklasse machen. Die Hertha empfängt am Samstag am vorletzten Bundesliga-Spieltag (15.30 Uhr) den Konkurrenten VfL Bochum im Olympiastadion. Nur ein Sieg der Mannschaft von Trainer Pal Dardai kann den siebten Abstieg der Vereinsgeschichte noch verhindern. Doch selbst bei einem Dreier könnte der Abschied aus der nationalen Eliteklasse am Sonntag feststehen, wenn Schalke und Stuttgart ihre Spiele gewinnen. Mehr als 60.000 Zuschauer und Zuschauerinnen werden im Stadion erwartet.

Der Stadtrivale aus Köpenick tritt zeitgleich bei der TSG Hoffenheim an (15.30 Uhr/Sky). Mit einem Sieg kann der Tabellenvierte von Urs Fischer die Tür zur Champions League sehr weit aufstoßen. Je nach Ausgang des Spiels des SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg zum Auftakt des Spieltags am Freitagabend könnte der Einzug in die Königsklasse sogar schon perfekt gemacht werden.